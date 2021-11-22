Постпред РФ: Всемирная продпрограмма видит негативные тенденции в сфере продбезопасности

РИМ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Число находящихся на грани смерти от голода за последний год увеличилось почти вдвое из-за конфликтов. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в понедельник постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, подводя итоги прошедшей ежегодной сессии Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП).

"Если несколько лет назад мы отмечали позитивную динамику, то есть число голодающих постепенно уменьшалось, то два последних года мы видим противоположную картину. И ситуация еще больше усугубилась в этом году. То есть раньше говорилось о 260 млн человек, которые нуждались в срочной продовольственной помощи, сейчас таких насчитывается не менее 285 млн в более чем 45 государствах мира", - сказал дипломат.

"При этом число людей, которые находятся на грани смерти из-за отсутствия доступа к питанию, увеличилось почти вдвое. Если в прошлом году таких было 28 млн, то, по последним данным, 45 млн человек находятся на грани гибели. И главная причина такого положения дел - последствия вооруженных конфликтов", - продолжил Васильев.

Особенно заметно ухудшение ситуации в Афганистане, где более половины населения голодает. "В ВПП приветствовали помощь, оказанную Россией накануне Афганистану", - отметил постпред.

Он также указал, что ситуация не улучшается и в Сирии, где 6,5 млн человек нуждаются в срочной продовольственной и гуманитарной помощи.

В этом году гуманитарная помощь ВПП была оказана 90 млн человек, на что было израсходовано более $8 млрд. "Учитывая увеличение потребностей, по оценкам ВПП, обеспечение минимального уровня помощи в будущем году понадобятся $13,5 млрд. То есть дополнительно требуется увеличение более чем на $5 млрд", - сообщил собеседник агентства.