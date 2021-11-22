В Ленобласти создадут музей "Лица Дороги жизни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Музей в отреставрированном деревянном доме, служившем в годы Великой Отечественной войны путевым пунктом на Дороге жизни в Коккорево Ленинградской области, откроется 9 мая и будет посвящен водителям, регулировщицам, зенитчикам - простым людям, которые обеспечивали работу дороги в блокадный Ленинград. Об этом сообщил в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии установки в музее "Прорыв блокады Ленинграда" автомобиля, поднятого со дна Ладожского озера.

Церемония прошла в день 80-летия начала работы Дороги жизни 22 ноября в формате телемоста при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"9 мая следующего года мы откроем еще один музей, посвященный блокаде - музей в деревне Коккорево, в старом деревянном здании, которое, к счастью, сохранилось, где находился путевой пункт для водителей Дороги жизни. Мы приняли решение создать там музей, который назовем "Лица Дороги жизни". Это те простые люди, которые работали на Дороге жизни - водители, регулировщицы, зенитчики, врачи и многие другие. Именно благодаря этим людям в годы блокады действовала Дорога жизни, спасала Ленинград", - сказал Дрозденко на церемонии.

Он рассказал, что за последние пять лет в Ленинградской области открыто несколько музеев, посвященных Дороге жизни. "Мы полностью восстановили после пожара, который случился несколько десятков лет назад, музей в Кобоне - Дом Прокофьева, где был штаб, принимавший эвакуированных по Дороге жизни. Мы восстановили с нуля разрушенную сыроварню барона Фредерикса и сделали там музей 43-х героев-летчиков, которые защищали Ладогу и балтийское небо - именно там во время блокады был штаб двух авиационных соединений. Полная реконструкция проведена в музее Дороги жизни в Осиновце", - напомнил Дрозденко.

Матвиенко поддержала идею создания новой экспозиции в Коккорево, где раньше был народный музей, но пришел в упадок, просуществовав полвека. "Приятно было услышать от губернатора Ленинградской области, что сейчас воссоздается народный музей в деревне Коккорево Всеволожского района", - отметила она.

Народный музей

В одноэтажном деревянном здании бывшей сельской школы в поселке Коккорево на западном берегу Ладожского озера в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, затем - штаб Военно-автомобильной дороги 101 (ВАД-101). С конца ноября 1941 года после прокладки кабеля по дну Ладожского озера там начал действовать центральный узел связи, обслуживающий Дорогу жизни. Во время навигации 1942-1943 гг. это был главный узел связи Ленинграда с остальной территорией страны, пункт управления перевозками Ленинградского фронта.

В 1969 году ветераны Дороги жизни собрали материалы по истории создания легендарной ледовой трассы и открыли в Коккорево народный музей, где были представлены документы, личные вещи участников организации Дороги жизни, фотографии, средства связи, предметы военного быта. Экспозиция занимала одну комнату, само здание, признанное объектом культурного наследия, с 2012 года принадлежало на праве собственности общественной организации "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов".

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина весной 2020 года была организована проверка информации о разрушении музея "Дорога жизни", поскольку условия хранения экспонатов и эксплуатации здания не соответствовали предъявляемым требованиям сохранения и использования объектов культурного наследия. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ, но прокуратура не утвердила обвинительное заключение по этому делу. Бастрыкин поручил провести дополнительное расследование, в том числе для установления обстоятельств возможной утраты экспонатов музея.

В декабре 2020 года здание было выкуплено администрацией Ленинградской области и закреплено за музейно-мемориальным комплексом "Дорога жизни". Из бюджета Ленинградской области выделены средства на проект реставрации здания, которое будет полностью занимать музей. Концепция нового музея создается при участии активистов и ветеранов. Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области пригласили принять участие в формировании новой коллекции документов, воспоминаний и фотографий из личных архивов для музея, которые помогут рассказать о Дороге жизни.