"ВКонтакте" восстановила работу после кратковременного сбоя

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают, сбоев или других проблем нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщал о жалобах на работу соцсети. К 17:04 мск было зафиксировано 1 тыс. 253 отчетов о сбоях в ее работе.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (64%) жаловались на сбои в работе приложения, 21% - на сбои в работе сайта соцсети, 14% - на проблемы профиля в соцсети.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.