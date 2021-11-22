"Олимпийский" храмовый комплекс в Москве будет иметь просветительский и спортивный центр

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Олимпийский" храмовый комплекс в честь Святого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово будет иметь учебно-просветительский и спортивный центр, театрально-концертный зал и другие учреждения, и станет самым масштабным проектом в рамках программы строительства новых храмов в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба куратора программы, советника столичного мэра и патриарха Владимира Ресина.

"Помимо храма, в комплекс войдут музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и гимназией, центр для проведения общественных мероприятий, физкультурно-оздоровительный комплекс, где преподают различные виды спорта олимпийцы и чемпионы Европы и мира, театрально-концертный зал, дом милосердия, трапезные, церковная лавка, дом причта", - говорится в сообщении. На прилегающей к храму территории планируется устройство парка, детской площадки и спортивно-игровой зоны.

"Это знаковый инфраструктурный проект для столицы, который находится под пристальным вниманием и со стороны Русской православной церкви, и городской власти, и благотворителя, и жителей района Северное Бутово. Впервые в рамках "Программы 200 храмов" будет возведен храм вместимостью свыше 1 тыс. прихожан с крупнейшим учебно-просветительским и спортивным центром", - сказал Ресин, слова которого приводит его пресс-служба.

Как сообщил Ресин, патриарх Кирилл согласовал объем финансирования строительства первой очереди храма. Ориентировочная стоимость работ составляет 850 млн рублей, благотворителем стала компания "Норникель". "К выполнению работ по строительству надземной части храма планируют приступить до конца текущего года, завершить строительство надземной части храма - в июне 2022 года, отделку фасадов - к сентябрю. Благоустройство уникальной прихрамовой территории должно быть обеспечено к декабрю 2022 года. И полный комплекс работ по внутренней отделке и пуско-наладочным работам - к марту 2023-го", - сообщил куратор.

С 2016 года настоятель храма протоиерей Андрей Алексеев является духовником Олимпийской сборной России и сопровождает российские делегации на Олимпийских играх. Встречи с олимпийцами проходят и на территории подворья: спортсмены регулярно приезжают в храм, участвуют в молебнах, проводят показательные выступления и мастер-классы для детей.