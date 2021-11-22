Фурсенко: СССР внес большой вклад в восстановление Австрии после разгрома фашизма

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. СССР сразу после разгрома фашизма начал оказывать масштабную гуманитарную помощь населению Австрии и внес существенный вклад в восстановление страны. Такое мнение высказал в понедельник помощник президента России Андрей Фурсенко, комментируя выход документального фильма "Освободители. Забытые лагеря Остмарка" об освобождении Красной Армией нацистских лагерей на территории Австрии.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"Фильм посвящен роли Советского Союза в освобождении Австрии от фашизма, он посвящен и тому, что <...> Россия сделала многое, чтобы помочь Австрии стать опять свободной, независимой страной, восстановить многое, что было разрушено в ходе войны. Я хочу сказать, что фильм, и не только фильм, но и литература, посвящены тому, что СССР сразу после завершения войны начал оказывать масштабную гуманитарную помощь австрийскому населению", - сказал Фурсенко.

Он добавил, что российско-австрийскому Форуму общественности "Сочинский диалог", сопредседателем которого является Фурсенко, выпала честь поддержать создание картины, посвященной освобождению Красной Армией нацистских лагерей на территории Австрии. По его словам, "Сочинский диалог" уделяет очень много внимания истории двух стран.

"Уверен, этот фильм внесет вклад в укрепление гуманитарных связей между нашими странами, между Россией и Австрией, послужит популяризации истории подвигов не только советских военнопленных, но также тех австрийцев, тех патриотов, которые помогали нашим военнопленным, которые зачастую спасали их, поддерживали их. И мы тоже помним этих людей", - добавил Фурсенко.