Недельный показатель случаев COVID-19 в Самарской области снизился впервые за три месяца

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом сократилось в Самарской области впервые почти за три месяца. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

"Представители управления Роспотребнадора области фиксируют некоторое снижение заболеваемости впервые за 11 недель (на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей). Однако показатели пока остаются высокими", - говорится в сообщении.

При этом отмечается увеличение числа заражений коронавирусом среди детей до года, а также среди пожилых граждан. "Мы все семьи с детьми до года знаем - с ними работают детские участковые врачи в поликлиниках. Контроль здесь должен быть налажен. Также нужно проанализировать, вакцинированы ли семьи с маленькими детьми. Дети до года могут заразиться только от родственников", - процитировала пресс-служба Азарова. Причиной высокой заболеваемости среди пожилых называется недостаточный уровень вакцинации этой категории населения.

Как отметила на заседании глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, если позитивная тенденция сохранится на этой неделе, то будет обсуждаться вопрос о послаблении ограничительных мер.

Снижение госпитализации

Также медики отмечают резкое снижение числа пациентов, которые лечатся как в стационарах, так и на дому. Это позволило вернуть в штатный режим отделения самарских горбольниц № 8 и № 10, медсанчасти № 5.

"За неделю количество пациентов на стационарном лечении (коронавирус, пневмония, ОРВИ) снизилось на 33%, сейчас в госпиталях лечатся 5 272 пациента. В свою очередь это дало и уменьшение среднесуточного расхода кислорода в медучреждениях. Свободный коечный фонд сейчас составляет 38,5%", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна также уменьшилось количество пациентов на амбулаторном лечении. С подтвержденным коронавирусом их стало меньше на 38%, с пневмонией или ОРВИ - на 19%. Почти все пациенты получаются лекарства в день первого осмотра, дальше проводится ежедневый мониторинг. На 20% уменьшилось и число вызовов скорой помощи.

Сейчас в регионе продолжает действовать ряд ограничений: непривитым пожилым людям по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию, а для посещения определенных учреждений всем необходимо иметь один из трех документов - сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Самарская область находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом в сутки - 22 ноября было выявлено 1 648 случаев. Коллективный иммунитет в регионе составляет превысил 52%, полный курс вакцинации прошли 1,45 млн человек.