План по вакцинации в Самарской области исполнили на 73%

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Первым компонентом вакцины от коронавируса в Самарской области привились почти 1,5 млн жителей региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативштаба под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

"В целом в регионе привито 73% от плана (на данный момент привиты первым компонентом вакцины 1 483 798 человек, по РФ исполнение плана составляет 64%), повторно вакцинированы 133 372 жителя из 272 101", - говорится в сообщении.

В области увеличено количество пунктов для вакцинации до 173, 10 из них работают круглосуточно. В крупных муниципалитетах проводятся единые дни вакцинации, например, во вторник 25 медицинских бригад будут работать в Самарской областной библиотеке.

Сейчас в регионе продолжает действовать ряд ограничений: непривитым пожилым людям необходимо соблюдать самоизоляцию, а для посещения определенных учреждений всем необходимо иметь один из трех документов - сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения.