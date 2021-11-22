Кипр понизил эпидемический статус Франции

НИКОСИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр произвели лишь одно изменение в эпидемическом статусе зарубежных стран на предстоящий семидневный период, переведя Францию из оранжевой категории в красную, в которой с мая нынешнего года неизменно продолжает оставаться Россия. Об этом свидетельствует новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, опубликованный кипрским Минздравом в понедельник и вступающий в силу с предстоящего четверга.

Из оранжевой зоны, в которой Франция будет оставаться еще два дня, не привитым вакциной от коронавируса пассажирам необходимо приезжать на остров с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за трое суток до отправки авиарейса. Невакцинированным же пассажирам из стран более низкой, красной, категории надлежит пересекать кипрскую границу с двумя тестами на коронавирус: вдобавок к анализу, сданному в течение 72 часов перед вылетом, добавляется еще один, который надо проходить уже в аэропорту страны прилета.

Новый недельный реестр классификации стран будет действовать в период с 25 ноября по 1 декабря. После указанных изменений красную категорию формируют 39 стран, оранжевую - 21 государство и наивысшую, зеленую, откуда никакие диагностические тесты не требуются - по-прежнему четыре страны, представляющие регион Персидского залива: ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн.

Остальные государства включены в серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Правда, последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Все изменения в классификации стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных государств - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.