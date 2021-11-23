Опрос: иностранцы чаще всего смеются над российскими интернет-мемами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Иностранцы считают российский юмор довольно сложным, при этом высоко ценят интернет-мемы, созданные в России. Это следует из опроса, проведенного компанией "АМИК" ("Александр Масляков и компания") к 60-летию первого телевыпуска "Клуба веселых и находчивых" (КВН). Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.

Онлайн-опрос проводился с 1 по 20 ноября, в нем приняли участие 1,9 тыс. человек из 12 стран, где есть представительства КВН. Речь идет о жителях Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, стран Прибалтики, Израиля, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Абхазии, Киргизии, а также Великобритании и США. Все участники опроса русскоговорящие и неоднократно посещали Россию.

"Самым понятным и смешным для иностранцев стал современный интернет юмор. 94% отметили, что смеются над мемами, произведенными в России. В топе - вирусный: "Как тебе такое, Илон Маск?" - отмечают авторы опроса. 86% респондентов оценили российский юмор "как сложный, построенный на отсылках к национальной культуре и игре слов". При этом, 54% указали на склонность россиян к иронии и самоиронии. Около 49% опрошенных также отметили, что современный юмор стал более понятным для иностранцев.

Также участники опроса отметили причины, по которым российский юмор кажется им сложным. На первом месте - разница в культурах - 61%; далее следует игра слов, из-за чего юмор становится тонким и требует глубоких знаний языка - 39%. 27% признались, что хоть российский юмор им и понятен, но кажется им несмешным. Самым непонятным и несмешным для иностранцев стал "лагерный жаргонный" юмор. Такого мнения придерживается 74% респондентов.

Традиционными для россиян шутками иностранцы назвали повседневное использование цитат из цитат народных фильмов. Исходя из результатов опроса, чаще всего россияне, по мнению иностранцев, в разговорной речи используют цитаты из фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Москва слезам не верит", "Служебный роман". "Самой непонятной и несмешной цитатой 39% респондентов признали: "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!, - отмечено в исследовании.

Президент международного союза КВН и президент "АМИК" Александр Масляков отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что юмор, как и многие другие процессы затронула глобализация. "Очевидно, что причиной этому явлению стал интернет. Международный юмор во многом базируется на общих знаниях людей. Такие шутки, как правило, достаточно "топорные". То, что отечественный юмор стал более понятным иностранцам можно понять не только из результатов опроса, но и количеству команд, представляющих различные страны в КВН. Конечно, остаются вещи, которые вызывают улыбку лишь у россиян. Например, цитаты. Мы уже не одно десятилетие "питаемся" этим юмором, он стал нам родным", - прокомментировал результаты опроса собеседник агентства.