AFP: премьер-министр Бельгии ушел на самоизоляцию

ТАСС, 23 ноября. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ушел на самоизоляцию после контакта с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который ранее получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-релиз кабмина.

По его информации, Де Кроо сдаст ПЦР-тест на коронавирус во вторник утром, до получения отрицательного результата премьер будет "оставаться на карантине".

Согласно заявлению, еще четыре члена бельгийского правительства, которые участвовали в понедельник в двусторонней встрече по вопросам безопасности, "сдадут ПЦР-тесты и будут оставаться в карантине до тех пор, пока не получат отрицательный результат". Речь идет о министре иностранных и европейских дел и внешней торговли Софи Вильмес, министре обороны Людовине Дедондер, министре внутренних дел Аннелис Верлинден и министре юстиции Винсент Ван Квикенборн.

По сведениям Agence France-Presse, ранее положительный результат теста на коронавирус получила одна из двух дочерей премьер-министра Франции Кастекса. По этой причине он в понедельник ушел на самоизоляцию. В понедельник утром премьер-министр Франции посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой.

В декабре 2020 года Де Кроо, как и его французский коллега и несколько других европейских лидеров, уходил на самоизоляцию после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус.