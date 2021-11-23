В Казахстане планируют внедрить институт омбудсмена по защите прав потребителей

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены внести дополнения в законодательство в сфере защиты прав потребителей с целью учреждения института омбудсмена в этой области. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр республики Аскар Мамин.

"Опыт многих стран свидетельствует о необходимости введения института омбудсмена по защите прав потребителей. Его задачей станет обеспечение правовой помощи потребителям", - сказал он.

По словам главы кабинета министров, данная норма будет прописана в готовящемся проекте закона "О защите прав потребителей" в новой редакции. "Институт омбудсмена уже стал неотъемлемой частью современной модели эффективного управления", - отметил Мамин.

Премьер также заявил, что уровень защиты прав потребителей является индикатором развития добросовестного и конкурентного предпринимательства. "Уверенные в своих правах потребители обеспечивают активный спрос на качественные товары, работы и услуги, что является одним из составляющих развития экономики", - пояснил он.

Кроме того, руководитель правительства указал, что в период пандемии резко увеличился спрос на услуги электронной торговли. "Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование правовых норм с целью недопущения нарушений прав потребителей", - добавил Мамин.