Постпредство КЧР проводит встречи в вузах Москвы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Постоянное представительство Карачаево-Черкесской Республики в Москве содействует молодежи, в частности, студентам столичных вузов из КЧР, в решении различных вопросов и проводит встречи в вузах. Об этом ТАСС сообщили в постпредстве региона.

"Молодежная политика - очень ответственная сфера деятельности, и работу с нашей молодежью в Москве, в частности, со студентами, мы выстраиваем на системной основе. В течение всего учебного года, за исключением периода ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой, мы проводим встречи в вузах, где обучаются наши ребята. <…> Помимо регулярных встреч в вузах, ребята могут в любое другое время обратиться к нам, и мы всегда оказываем всю возможную помощь по возникающим вопросам", - отметили в постпредстве.

На встречах в вузах студенты узнают о возможностях взаимодействия с постпредством в рамках учебной и внеучебной деятельности. В том числе постпредство помогает молодым людям в профориентации, учебных практиках, прохождении стажировок для отличившихся студентов в рамках взаимодействия с департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы, пояснили в постпредстве. Также студенты узнают о проводимых мероприятиях, где в числе основных - ежегодная встреча с главой региона.

"В этом году встреча главы со студентами была перенесена в связи с теми же обстоятельствами, что и другие массовые мероприятия, но мы обязательно вернемся к этому формату, потому что это, безусловно, уникальная для ребят площадка, на которой их вопросы могут стать основой для поручений главы региона с дальнейшей проработкой профильными министерствами и ведомствами", - отметили в постпредстве.