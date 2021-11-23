Поставщик нарушил сроки поставки трубок для ИВЛ в тольяттинской больнице

САМАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Управление ФАС по Самарской области внесло медицинскую компанию "Надежда" в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после нарушения сроков поставки в тольяттинскую больницу трубок для аппаратов ИВЛ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

"В Самарское УФАС России поступило обращение от ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница №5" о включении сведений об ООО "Медицинская компания "Надежда" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с тем, что компания не исполнила своих обязательств по контракту. Сотрудники антимонопольного Управления установили, что сентябре 2021 года между ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница №5" и ООО "Медицинская компания "Надежда" был заключен контракт на поставку контуров дыхательных аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

По контракту компания должна была поставлять трубки отдельными партиями по ежемесячной заявке в течение 10 рабочих дней с момента получения письма от больницы. Общая цена контракта превысила 1,1 млн рублей. Однако, когда в адрес поставщика была направлена заявка на поставку товара на сумму порядка 200 тыс. рублей, компания не доставила его в указанные сроки.

В связи с неисполнением условий поставки ТГКБ №5 расторгло контракт в одностороннем порядке. Учитывая выявленное нарушение, Самарское УФАС России приняло решение о включении медицинской компании в РНП, сообщили в надзорном ведомстве.