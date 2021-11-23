Почти 2,5 млн человек привились от коронавируса на Кубани

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса получили 2,4 млн человек в Краснодарском крае, за сутки прививаются более 9 тыс. человек. При этом темпы вакцинации граждан старше 60 лет выросли вдвое после введения обязательной вакцинации, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В регионе после введения обязательной вакцинации для граждан 60+, темпы вакцинации выросли в два раза для этой категории граждан", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, уточнив, что за все время вакцинации прививку получили 2 443 036 человек, из них 671 тыс. граждан старше 60 лет.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки прививку поставили 9 300 человек.

До ноября в регионе за все время пандемии суточный показатель заражения коронавирусом не превышал 300 случаев. По данным оперативного штаба региона на понедельник, за сутки подтвердили 991 случай заражения коронавирусом, всего за все время пандемии в регионе подтвердили 92 814 случаев COVID-19, 65 099 человек выздоровели и выписаны из больниц, 8 525 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 102 жителя, на ЭКМО - шестеро.