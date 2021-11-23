В Липецкой области снесли дом, где в сентябре из-за взрыва газа погибли три человека

ТАСС, 23 ноября. Власти Елецкого района Липецкой области снесли в поселке Солидарность двухэтажный многоквартирный дом, в котором 11 сентября взорвался газ и погибли три человека. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Демонтаж дома в Солидарности завершен. Документы на компенсацию двое собственников пока не сдали. Остальные компенсацию получили и самостоятельно решают вопросы с жильем", - сообщила она.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность города Ельца Липецкой области произошел взрыв газа в жилом 16-квартирном доме постройки 1976 года, погибли три человека, в том числе ребенок. Пять человек, один из них - ребенок, были госпитализированы с травмами, сейчас они выписаны после лечения. Все собственники квартир получили материальную помощь на общую сумму 15,5 млн рублей, а владельцы 14 квартир - возмещение за утраченное в результате взрыва жилье.

Из резервных фондов главы Липецкой области и администрации Елецкого района при полном разрушении жилья и наличии погибших были обещаны выплаты по 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - по 1 млн рублей, при частичном ущербе без погибших - по 500 тыс. рублей. Также за утраченное имущество из бюджета региона пострадавшим выплатили по 20 тыс. рублей.