В России за сутки выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 19 октября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 996, это минимум с 19 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,36%.

В частности, за сутки был выявлен 1 871 случай в Московской области, 1 529 - в Самарской области, 775 - в Республике Крым, по 759 - в Нижегородской области и Краснодарском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 1 044 562 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 051, до 8 089 694 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,1% от общего числа заразившихся.

В частности, в Санкт-Петербурге число выздоровевших возросло на 4 837, в Подмосковье - на 1 913, в Краснодарском крае - на 964, в Самарской и Челябинской областях - на 856 и 804 соответственно, в Республике Крым - на 773.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,84%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 76 смертей за сутки, в Краснодарском крае - 70, в Московской области - 59, в Нижегородской - 40, в Ростовской - 38.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 2 749 против 2 786 днем ранее. Всего в столице за время пандемии было выявлено 1 924 168 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 33 542 человека (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Также за сутки в Москве был выписан по выздоровлению 5 351 пациент, за все время выздоровел 1 739 891. В настоящее время в столице продолжают лечение 150 735 человек.