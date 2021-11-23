Власти сообщили, что после закрытия онкоцентра в Камышине пациенты получат помощь в ЦАОП

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Все пациенты города Камышина Волгоградской области, нуждающиеся в получении химиотерапии и гормонотерапии, смогут получать ее в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом во вторник сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения на фоне информации о жалобах местных жителей председателю СК РФ.

Жители Волгоградской области обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с решением закрыть камышинский филиал Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. По словам волгоградцев, нанесен колоссальный ущерб их законным интересам и интересам их родственников. "В связи с этим А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. доложить о сложившейся в регионе ситуации и мерах по восстановлению прав граждан на необходимое медицинское обслуживание", говорится на сайте следственного комитета РФ.

Как ТАСС пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области, жители Камышина с подозрением на онкозаболевание получат медицинскую помощь в ЦАОП на базе центральной городской больницы.

"Мощность нового ЦАОПа в Камышине полностью соответствует потребностям со стороны жителей на этой территории. Все пациенты, нуждающиеся в получении химио- и гормонотерапии смогут получать ее в ЦАОП. Для этого в центре имеются палаты дневного пребывания пациентов, оборудованные современными эргономичными креслами-кроватями. Каждый из открытых ЦАОПов обеспечивается лекарственными препаратами для проведения данных видов терапий из расчета на прикрепленное население", - сказали в ведомстве.

Сообщается, что помимо диагностики в ЦАОПах жители получают противоопухолевую лекарственную, восстановительную, корригирующую терапию, паллиативное лечение.

"Сюда обращаются люди с подозрением на онкологию, основная задача - выявить первичных пациентов, диагностировать заболевание на ранних стадиях, пока оно еще не запущено и легче поддается лечению. Вместе с тем, в связи с реструктуризацией филиала областного онкодиспансера в Камышине, теперь в ЦАОП проходят и диспансеризацию пациенты с онкологией. Кроме того, здесь проводится и химиотерапия, назначенная врачами, но только в том случае, если она не требует круглосуточного наблюдения", - сказал заведующий ЦАОП, врач-онколог Сергей Гречко.

ТАСС не располагает оперативными комментариями органов следствия по данному вопросу.