Мосгорсуд перенес рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Мемориала" на 29 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвиации правозащитного центра "Мемориал" на 29 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение иска прокуратуры Москвы о ликвидации ПЦ "Мемориал" перенесено на 15:00 мск 29 ноября", - сообщили в суде.

8 ноября прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В надзорном ведомстве считают, что "Международный мемориал" и центр "Мемориал" осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. Поэтому 8 ноября Генеральной прокуратурой РФ в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о ликвидации "Международного мемориала", а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации центра "Мемориал".

Кроме того, Генпрокуратура считает, что "Мемориал" скрывал факт выполнения функции иностранного агента, в связи с чем данные НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности.

В самой организации требования надзорного ведомства считают надуманными. "Нас обвиняют в невыполнении требований закона, изначально сформулированного весьма размыто, и далее толковавшегося произвольно и расширительно. Требования к НКО с годами расширялись. До 2019 года ни Минюст, ни Роскомнадзор не требовали от внесенных в реестр "иноагентов", маркировать соцсети - а в 2019 году вдруг стали", - заявили в пресс-службе. Там отметили, что "Мемориал" выплатил все штрафы, наложенные судом за отсутствие маркировки иноанета в соцсетях.