Имя летчика Ивана Черевичного присвоено аэропорту Васьково

АРХАНГЕЛЬСК, 23 ноября. /ТАСС/. Имя известного полярного летчика Ивана Черевичного присвоили аэропорту Васьково в Архангельске. Об этом говорится в указе президента РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю присвоить аэропорту Васьково имя И. И. Черевичного", - сказано в документе.

Иван Черевичный (1909-1971) - полярный летчик, Герой Советского Союза. С 1934 года работал пилотом и командиром корабля в полярной авиации. Участвовал в исследовании новых воздушных трасс в Сибири, ледовой разведке в Карском море и море Лаптевых, в проводке судов по Северному морскому пути, в снятии экспедиции Ивана Папанина с дрейфующей станции "Северный полюс - 1".

В 1941 году Черевичный возглавлял воздушную экспедицию, которая впервые достигла района полюса относительной недоступности, как называлась наиболее удаленная от суши часть Арктики в 1,5 тыс. км от острова Врангеля. В августе 1941 года летчик совершил перелет из Москвы в Америку через Аляску с группой советских официальных лиц для заключения договора по ленд-лизу. Черевичный участвовал в боевых действиях на севере в годы Великой Отечественной войны. Участник высокоширотных воздушных экспедиций "Север", командир авиационного отряда Первой советской антарктической экспедиции.

Васьково - аэропорт региональных воздушных авиалиний, расположен в 12 км от Архангельска. Аэропорт принимает Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Л-410, Як-40, вертолеты всех типов. В Васьково базируется 2-й Архангельский объединенный авиаотряд.