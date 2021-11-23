В Самарской области запустили чат-бот для мониторинга состояния пациентов с COVID-19

САМАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Чат-бот для мониторинга состояния здоровья заразившихся коронавирусом самарцев запустили в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber, сообщили в департаменте информационной политики Самарской области в "ВКонтакте".

"В настоящее время запущен дополнительный сервис для мониторинга состояния пациентов с COVID-19 и подозрением на это заболевание - сервис для общения с помощником в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram. По итогам анкетирования в случае фиксации ухудшения состояния пациента врач амбулаторного центра связывается с ним по телефону и при необходимости организует выезд бригады неотложной помощи", - говорится в сообщении.

Подключиться к чат-боту может любой желающий. Для регистрации в системе необходимо ввести свои контактные данные. Сам опрос о состоянии здоровья занимает не более двух минут.

Ранее в регионе был запущен робот, который обзванивает пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Он задает вопросы о самочувствии, наличии температуры и других симптомов заболевания. Вся информация передается в больницы, в случае ухудшения самочувствия медики связываются с пациентами. Всего за период пандемии роботизированный помощник совершил более 300 тыс. звонков.

В Самарской области число заразившихся коронавирусом впервые почти за три месяца сократилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей. При этом наблюдается рост заражений среди детей до года и среди пожилых граждан. Медики отмечают снижение числа пациентов в стационарах и на дому. Это позволило вернуть в штатный режим отделения самарских горбольниц №8 и №10, медсанчасти №5.