Наследники Толкина выиграли дело против создателя криптовалюты, использовавшего его имя

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Наследники британского писателя и филолога Джона Толкина (1892-1973) выиграли иск против создателя криптовалюты JRR Token, название и реклама которой содержали отсылки к имени и творчеству автора "Властелина колец". Об этом сообщила во вторник газета Financial Times.

Как указывает издание, Всемирная организация интеллектуальной собственности получила жалобу на создателя криптовалюты американца Мэттью Дженсена и постановила, что стратегия продвижения его продукта была разработана с целью "нажиться на известности работ" Толкина. В оформлении сайта проекта использовались образы колец и хоббитов, а название криптовалюты включает инициалы Толкина - JRR (Джон Рональд Руэл). В рекламных материалах часто использовались отсылки к сказочной трилогии, а JRR Token назывался "одной валютой, чтобы править всеми". Похожая фраза была выгравирована на кольце всевластия, судьба которого лежит в основе романов Толкина.

Дженсену также удалось убедить шотландского актера Билли Бойда, исполнившего роль хоббита Перегрина Тука в экранизации "Властелина колец", записать рекламное видео.

Иск позволил потомкам писателя получить права на зарегистрированный Дженсеном домен JRRToken.com (сейчас он недоступен) и добиться запрета на продажу криптовалюты под этим названием. Ответчик также обязался удались весь рекламный контент, касающийся проекта, незаконно использовавшего торговую марку, принадлежащую наследникам Толкина.

В 2008 году Толкин занял шестое место в составленном The Times списке лучших британских писателей послевоенного времени. Он также является одним из наиболее коммерчески успешных авторов современности. По его книгам снял шесть фильмов новозеландский режиссер Питер Джексон, а в 2019 году на экраны вышел байопик Tolkien ("Толкин") о жизни, военном опыте и творческом пути самого писателя, снятый финским кинематографистом Доме Карукоски. Компания Amazon создает по "Властелину колец" сериал, бюджет которого может превысить $1 млрд.

Из сочиненной Толкином для сыновей сказочной повести "Хоббит, или Туда и обратно", изданной в 1937 году, впоследствии выросла трехтомная эпопея "Властелин колец" - самое известное произведение жанра фэнтези. Эти книги принесли всемирную славу преподававшему в Оксфорде профессору древнеанглийского языка, увлекавшемуся поэзией и конструированием искусственных наречий. В "Сильмариллионе" и других работах, сведенных воедино и опубликованных уже после смерти писателя его сыном Кристофером Толкином (1924-2020), волшебный мир Средиземья приобрел черты религиозного и героического эпоса, в котором переплетаются мотивы скандинавской, германской, кельтской, славянской и карело-финской мифологий, зороастризма и христианства. Созданным Толкином языкам Средиземья посвящаются научные монографии.