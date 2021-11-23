Мурашко: средний темп вакцинации от ковида составляет около 500 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Средний темп вакцинации от коронавирусной инфекции в России превышает 500 тыс. человек в сутки, вакцинация идет активно. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом.

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"Вакцинация идет активно сейчас. Средний темп вакцинации составляет более 500 тыс. человек в сутки", - сказал он.

Мурашко также отметил, что за прошедшую неделю вакцинировано 3 млн 163 тыс. человек. "Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, она составляет почти 55%", - добавил министр.

Глава Минздрава добавил, что "Спутник Лайт" поступил во все российские регионы.