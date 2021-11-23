Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на закупку лекарств от ковида

"По поручению президента правительство помогает российским субъектам с закупкой необходимых лекарств. Дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах", - сказал глава кабинета министров на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

Он уточнил, что это "в том числе не зарегистрированные в России лекарства, некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь". "Планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года", - отметил Мишустин.

В официальном Telegram-канале правительства уточняется, что будут закуплены регданвимаб, бамланивимаб и этесевимаб, касиривимаб и имдевимаб, сотровимаб, ремдесивир.

"Речь идет о закупке не менее 50 тыс. упаковок регданвимаба, не менее 9 тыс. упаковок бамланивимаба +этесевимаба и не менее 3 тыс. упаковок касиривимаба +имдевимаба. Также в списке закупок не менее 1 614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира", - перечислили в пресс-службе кабмина, уточнив, что из резервного фонда будет выделено свыше 4,8 млрд рублей.

По данным пресс-службы правительства, "централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России". Минздраву поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 июля 2022 года.