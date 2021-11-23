В Северной Осетии на 27% снизилось число обращений в ковид-стационары

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Число обращений за медицинской помощью в ковид-стационары снизилось в Северной Осетии на 26,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила во вторник на аппаратном совещании заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Зарема Каболова.

"Продолжается снижение темпов роста новых случаев заболевания COVID-19: зарегистрировано на 4,9% меньше больных, чем неделей ранее. Также отмечается снижение числа обратившихся в ковид-стационары на 26,8%", - сказала Каболова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, в ковид-стационары обращаются с симптомами новой коронавирусной инфекции, после обследования им оказывается вся необходимая медицинская помощь или госпитализация в случае необходимости. Всего в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 916 человека. За сутки госпитализированы 43 человека.

В настоящее время ситуация с поставками медицинского кислорода в регион стабильная. В учреждениях здравоохранения Северной Осетии была проведена экспертиза, которая показала, что поставляемый кислород отвечает всем заявленным требованиям. Проверки провели специалисты лабораторий из Ставрополя и Гудермеса.

"Экспертиза была проведена не только в ковид-госпиталях, но и в медицинских организациях, которые осуществляют оборот медицинского кислорода. Был проверен кислород газообразный и жидкий. Газообразный кислород республика получает от поставщиков, имеющих специальную лицензию. И поставляемый в республику кислород зарегистрирован в установленном в Российской Федерации порядке. Жидкий кислород также отвечаем всем параметрам нормы качества, - сказала руководитель регионального управления Росздравнадзора Ольга Давыдова.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.