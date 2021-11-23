Более миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Сохраним лес", начавшаяся в этом году в августе, уже объединила более миллиона участников. К акции присоединились все 85 регионов России, рассказали ТАСС во вторник в оргкомитете акции.

"В акции "Сохраним лес" приняли участие свыше миллиона человек. К лесовосстановительным мероприятиям уже присоединились все 85 регионов России. Финальная акция в этом сезоне пройдет 26 ноября в Крыму. Цель этого года, 70 млн деревьев, - рекордная цифра за все три года существования акции "Сохраним лес" - была достигнута еще 15 ноября, когда в Астраханской области был высажен юбилейный саженец", - сказали в оргкомитете.

Высадки деревьев в рамках акции практически ежедневно проходят в южных регионах страны. Лидером по посадкам остается Белгородская область, где высажено более 6 млн саженцев. На втором и третьем местах - Ленинградская область и Республика Татарстан, высадившие по 4 млн деревьев. Участие в мероприятиях акции принимают не только сотрудники лесничеств, но и волонтеры, школьники, местные жители.

Оргкомитет также проведет онлайн-игру на площадке "Квиз, плиз!" 28 ноября. Интеллектуальная игра пройдет в прямом эфире, команды будут отвечать на вопросы об экологии и об акции "Сохраним лес".

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, за два года высажено более 82 млн деревьев. Акция является мероприятием национального проекта "Экология". Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".