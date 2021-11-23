РНБ открыла выставку уникальных документов, посвященных военной истории эпохи Петра I

"Эта небольшая, но крайне поучительная, интересная и современно звучащая выставка показывает, как внимательно, с радением, с личным интересом, детально относился Петр к созданию и становлению русской армии и флота. Я бы рекомендовал прийти сюда всем, кто интересуется русской военной историей", - сказал журналистам после осмотра экспозиции помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Выставка организована Российской национальной библиотекой при поддержке РВИО и при участии Военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Уникальные документы, посвященные военной истории России в период правления Петра Великого, представили на выставке, которая открылась во вторник в Российской национальной библиотеке (РНБ). Событие приурочено к 350-летию со дня рождения первого российского императора, которое будет отмечаться в 2022 году.

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Выступая на церемонии открытия, глава РВИО отметил, что "Петр не просто отреформировал армию, Петр по сути создал новую армию". "Он создал абсолютно с нуля флот военный, он создал новую систему отношений внутри армии <...> Он заложил систему отношений между солдатом, офицером и полководцем, командиром, ту систему отношений, которая предопределила дух нашей армии по сей день", - добавил он.

"Именно Петр впервые в истории, по крайней мере, в истории нашей страны и нашей воинской службы обязал офицера разбираться в любой жалобе солдат. Далее если солдат не встретил понимания у ротного, он идет к командиру батальонному, далее он обращается непосредственно к полковнику. За ним закреплялось это право, - продолжил Мединский. - Далее офицер обязан был вести по уставу на поле боя себя с соображением, то есть инициативно. Более того, отклонение от предписанных норм, приказов и даже от нормы устава в том случае, если этого требовала боевая обстановка или это приводило к успеху, поощрялось. Только так родились у нас и Потемкин, и Румянцев, и Суворов".

Председатель Российского военно-исторического общества отметил, что именно Петр Великий "создал тот самый дух русской армии, русского солдата". "И посмотрите, что началось после Полтавы - начинается век героев. Фактически русская армия не знает поражений, даже чисто формальных, вплоть до Аустерлица <...> Да и потом XIX век вплоть до Японской войны, с некоторым оговорками, мы опять не знаем поражений. Это все инерция, это принцип, вектор, заданные, безусловно, гением Петра", - сказал он.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский отметил, что выставка в РНБ свидетельствует о том, что в городе уже начали празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого. Он напомнил, что с этой юбилейной датой будут так или иначе связаны все основные городские праздники и мероприятия в 2022 году.

Раритеты

Выставка состоит из пяти разделов, она знакомит с рукописями, в которых рассказывается о рождении и детских забавах Петра, об Азовских походах и Великом посольстве (1697-1698), о Северной войне (1700-1721) и Каспийском походе (1722). В экспозиции впервые демонстрируются уникальные документы, обнаруженные сотрудниками Отдела рукописей РНБ в 2019-2021 годах. "Среди раритетов - единственный портрет царевича Петра Алексеевича в Титулярнике 1673 года, списки самой популярной у читателей XVIII века, но забытой сегодня "Повести о зачатии и рождении Петра Первого" (1730-1740). В экспозиции представлена история о знаменитом ботике - "дедушке Русского флота", собственноручно написанная Петром Первым в 1720 году", - отметили в пресс-службе РНБ.

Среди экспонатов посетители могут увидеть документы с исправлениями, сделанными непосредственно Петром Первым. Это "Пометы на докладе о том, как поступать, когда саксонцы вступят в местности, занятые нашими войсками" (1711), "Резолюция о производстве в чины" (1714) и другие. Также на выставке демонстрируются журналы боевых действий и дипломатических миссий, письма царя Петра своим ближайшим соратникам, а также автографы Алексея Меншикова, Бориса Шереметьева, Федора Апраксина и других.

Посетители смогут побывать на выставке "Победу приносит военное искусство" до 1 марта 2022 года. Она разместилась в Отделе рукописей РНБ на площади Островского.

Сотрудничество РНБ и РВИО

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский выразил надежду, что РНБ и РВИО продолжат сотрудничать и в дальнейшем.

"Грядет в будущем году 115-летие с момента создания Российского военно-исторического общества. Произошло это здесь, в Санкт-Петербурге. У нас очень много документов, свидетельствующих об этом и о первых годах существования общества. Сегодня Владимир Ростиславович [Мединский] дал добро на подготовку выставки и, возможно, изданий некоторых документов к этой знаменательной дате и к 10-летию в будущем году возрожденного Российского военно-исторического общества", - рассказал Гронский.