{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РНБ открыла выставку уникальных документов, посвященных военной истории эпохи Петра I

Выставка состоит из пяти разделов и знакомит с рукописями, в которых рассказывается о рождении и детских забавах Петра, об Азовских походах и Великом посольстве, о Северной войне и Каспийском походе
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
© Александра Подервянская/ТАСС
© Александра Подервянская/ТАСС
© Александра Подервянская/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Уникальные документы, посвященные военной истории России в период правления Петра Великого, представили на выставке, которая открылась во вторник в Российской национальной библиотеке (РНБ). Событие приурочено к 350-летию со дня рождения первого российского императора, которое будет отмечаться в 2022 году.

"Эта небольшая, но крайне поучительная, интересная и современно звучащая выставка показывает, как внимательно, с радением, с личным интересом, детально относился Петр к созданию и становлению русской армии и флота. Я бы рекомендовал прийти сюда всем, кто интересуется русской военной историей", - сказал журналистам после осмотра экспозиции помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Выставка организована Российской национальной библиотекой при поддержке РВИО и при участии Военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи.

Спецпроект на тему
Как одна битва изменила Европу Пётр I, шведы, поэма Пушкина, предатель Мазепа — это всё, с чем у большинства ассоциируется Полтавская битва. А как это было на самом деле?
Как одна битва изменила Европу

Выступая на церемонии открытия, глава РВИО отметил, что "Петр не просто отреформировал армию, Петр по сути создал новую армию". "Он создал абсолютно с нуля флот военный, он создал новую систему отношений внутри армии <...> Он заложил систему отношений между солдатом, офицером и полководцем, командиром, ту систему отношений, которая предопределила дух нашей армии по сей день", - добавил он.

"Именно Петр впервые в истории, по крайней мере, в истории нашей страны и нашей воинской службы обязал офицера разбираться в любой жалобе солдат. Далее если солдат не встретил понимания у ротного, он идет к командиру батальонному, далее он обращается непосредственно к полковнику. За ним закреплялось это право, - продолжил Мединский. - Далее офицер обязан был вести по уставу на поле боя себя с соображением, то есть инициативно. Более того, отклонение от предписанных норм, приказов и даже от нормы устава в том случае, если этого требовала боевая обстановка или это приводило к успеху, поощрялось. Только так родились у нас и Потемкин, и Румянцев, и Суворов".

Председатель Российского военно-исторического общества отметил, что именно Петр Великий "создал тот самый дух русской армии, русского солдата". "И посмотрите, что началось после Полтавы - начинается век героев. Фактически русская армия не знает поражений, даже чисто формальных, вплоть до Аустерлица <...> Да и потом XIX век вплоть до Японской войны, с некоторым оговорками, мы опять не знаем поражений. Это все инерция, это принцип, вектор, заданные, безусловно, гением Петра", - сказал он.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский отметил, что выставка в РНБ свидетельствует о том, что в городе уже начали празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого. Он напомнил, что с этой юбилейной датой будут так или иначе связаны все основные городские праздники и мероприятия в 2022 году.

Раритеты

Выставка состоит из пяти разделов, она знакомит с рукописями, в которых рассказывается о рождении и детских забавах Петра, об Азовских походах и Великом посольстве (1697-1698), о Северной войне (1700-1721) и Каспийском походе (1722). В экспозиции впервые демонстрируются уникальные документы, обнаруженные сотрудниками Отдела рукописей РНБ в 2019-2021 годах. "Среди раритетов - единственный портрет царевича Петра Алексеевича в Титулярнике 1673 года, списки самой популярной у читателей XVIII века, но забытой сегодня "Повести о зачатии и рождении Петра Первого" (1730-1740). В экспозиции представлена история о знаменитом ботике - "дедушке Русского флота", собственноручно написанная Петром Первым в 1720 году", - отметили в пресс-службе РНБ.

Среди экспонатов посетители могут увидеть документы с исправлениями, сделанными непосредственно Петром Первым. Это "Пометы на докладе о том, как поступать, когда саксонцы вступят в местности, занятые нашими войсками" (1711), "Резолюция о производстве в чины" (1714) и другие. Также на выставке демонстрируются журналы боевых действий и дипломатических миссий, письма царя Петра своим ближайшим соратникам, а также автографы Алексея Меншикова, Бориса Шереметьева, Федора Апраксина и других.

Посетители смогут побывать на выставке "Победу приносит военное искусство" до 1 марта 2022 года. Она разместилась в Отделе рукописей РНБ на площади Островского.

Сотрудничество РНБ и РВИО

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский выразил надежду, что РНБ и РВИО продолжат сотрудничать и в дальнейшем.

"Грядет в будущем году 115-летие с момента создания Российского военно-исторического общества. Произошло это здесь, в Санкт-Петербурге. У нас очень много документов, свидетельствующих об этом и о первых годах существования общества. Сегодня Владимир Ростиславович [Мединский] дал добро на подготовку выставки и, возможно, изданий некоторых документов к этой знаменательной дате и к 10-летию в будущем году возрожденного Российского военно-исторического общества", - рассказал Гронский.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
В Минске опровергли сообщение о задержании журналистки курдского телеканала NRT
Жьян Али отказали во въезде в страну в связи с отсутствием аккредитации
Читать полностью