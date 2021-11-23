В Петербурге представили проект размещения семи парусников на Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Проект воссоздания исторических парусников в акватории Невы представили в Петербурге. Об этом сообщил президент СПб РСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" Андрей Грошиков.

"Благодаря реализации проекта "Исторические корабли на Неве" будут воссозданы шедевры корабельного искусства, инженерной мысли, флотской славы XVIII и XIX веков. Семь великих российских парусников будут соответствовать своим историческим прототипам и визуально сохранять архитектуру своих предшественников", - рассказал спикер в ходе заседания Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

Организаторы проекта, финансирование которого обеспечивает ПАО "Газпром", изучили более 3 тысяч кораблей и парусников, построенных в России в период между второй половиной XVII и начала XX веков, и выбрали семь главных примеров российского флота: линейные корабли "Три иерарха", "Азов", "Двенадцать апостолов", бриг "Феникс", фрегат "Паллада", шлюп "Восток" и клипер "Стрелок". Каждый выставленный парусник будет выполнять свою функцию. Члены совета проект поддержали.

Как отметил Грошиков, учебные парусники "Паллада", "Феникс" и "Восток" будут выполнять образовательную функцию: зимой кадеты будут проходить на кораблях теоретическое обучение, а летом - совершать на них учебные плавания. На линейном корабле "Три иерарха" разместится 3D-зал для реконструкции морских сражений с полной имитацией участия. На "Азове" для посетителей организуют интерактивное шоу с исторической экспозицией набережных Санкт-Петербурга и иммерсивный гастроспектакль. В воссозданном клипере "Стрелок" будет базироваться музей Императорского фарфорового завода, в экспозиции которого основной упор сделан на фарфоровые изделия морской тематики. На корабле "Двенадцать апостолов" будет размещено интерактивное культурно-образовательное пространство, в котором каждый желающий сможет пройти профориентацию по всем морским направлениям.