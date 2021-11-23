"Клуб веселых и находчивых" отпраздновал 60-летие юбилейной игрой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Клуб веселых и находчивых" (КВН) отметил свой юбилей в Crocus City Hall, собрав самые популярные команды. В жюри вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер и телеведущий Юлий Гусман, народный артист России Геннадий Хазанов и побывавшая недавно в киноэкспедиции на орбитальной станции "Мир" актриса Юлия Пересильд, передает корреспондент ТАСС.

"Играйте в КВН! Не пропустите свою молодость!" - сказал бессменный ведущий игры Александр Масляков.

С юбилеем игру поздравил президент России Владимир Путин. "Несмотря на вполне зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, энергичным, по-хорошему дерзким. И в этом, безусловно, заслуга Александра Васильевича Маслякова. <…> С праздником, с юбилеем КВН!" - сказал он в своем видеообращении.

На сцене выступили команда КВН "Сок", сборная Белорусского государственного университета, "Махачкалинские бродяги", "Русская дорога", "Азия микс", сборная РУДН, команды "СТЭПиКО", "Казахи", команда интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", сборная Санкт-Петербурга, сборная "Татнефти" и "Четыре татарина". В отдельном состязании сошлись команды "Не тот КВН", в которой объединились молодежные команды, и "Тот КВН", в состав которой вошли команда КВН "Вятка", "Раисы", "Борцы", "Максимум", "Уральские пельмени" и другие.

Как отметил Шнуров, каждая из выступивших команд привнесла в игру что-то свое. "Мне сегодня очень понравилось, потому что я услышал и увидел такой разноплановый юмор. Это был и абсурдистский, и какой-то музыкальный юмор, и песенный. Вы мне доставили невероятное удовольствие, спасибо вам большое", - сказал он.

Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил особую благодарность Александру Маслякову. "С праздником Вас, Александр Васильевич, спасибо за КВН! Вы его сберегли. Все эти 60 лет Вы его пестуете. И слава богу. И слава Вам!" - подчеркнул он, поздравив Маслякова с наступающим юбилеем.

К поздравлению присоединился Константин Эрнст. "Хочу поздравить символ вечной российской молодости - Александра Васильевича Маслякова" - сказал он.

Поздравить КВН с юбилеем также пришел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Как отметил Масляков, министерство науки и высшего образования поддержит развитие студенческой лиги КВН в российских вузах. Соглашение между КВН и министерством уже заключено.

"Сегодня мы уже заключили соответствующее соглашение с министерством науки и высшего образования. Руководство министерства, насколько я знаю, присутствует в зале", - сказал Масляков.

Среди гостей юбилейного выпуска телеигры также были телеведущий Леонид Якубович, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, народная артистка РФ, телеведущая Ангелина Вовк, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов, президент фонда "Академия Российского телевидения" Александр Акопов, актер Сергей Светлаков и другие.

Из истории КВН

Телепередаче исполнилось 60 эфирных лет. Первый выпуск КВН состоялся в эпоху черно-белого телевидения 8 ноября 1961 года.

Прообразом КВН была телепрограмма "Вечер веселых вопросов" (ВВВ), созданная в 1957 году основателем первой в СССР молодежной редакции ЦТ "Фестивальная" Сергеем Муратовым, врачом Альбертом Аксельродом и инженером Михаилом Яковлевым. Идея была позаимствована у чешского режиссера Станислава Страда, автора популярной в Чехословакии телепередачи "Гадай, гадай, гадальщик".

8 ноября 1961 года Муратов, Аксельрод и Яковлев выпустили новую программу, название телевизионному проекту было дано в честь популярных в то время в СССР черно-белых телевизоров КВН. С 1964 года передачу стал вести Александр Масляков. Гимном КВН тех лет была песня "В урочный день, в урочный час", написанная композитором Юрием Саульским. До 1968 года программа КВН выходила в прямом эфире. В 1971 году ее закрыли.

Телепередача возродилась через 15 лет по инициативе капитана команды МИСИ 1960-х годов Андрея Меньшикова и драматурга Бориса Салибова, на роль ведущего был вновь приглашен Александр Масляков. 25 мая 1986 года в эфир вышла первая игра обновленного КВН между командами инженерно-строительных институтов Москвы и Воронежа. В том же году для обновленной передачи композитором Владимиром Шаинским на слова Бориса Салибова был написан гимн "Мы начинаем КВН". В 1996 году был создан Международный союз КВН, объединивший команды клуба в рамках различных лиг.