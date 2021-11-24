Александр Масляков рассказал о сожженных в 2014 году мемуарах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ведущий КВН Александр Масляков признался, что в 2014 году сжег свои тетради, которые впоследствии могли бы стать мемуарами. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии своего юбилея.

"Было время, я извел с десяток общих тетрадок, делал записи, вел дневник. А потом в какой-то момент решил полистать, почитать, что же понаписал, и сжег все к лешему! <…> Несколько лет назад. В 2014 году или чуть позже. А ведь и стихи сочинял, точнее, пытался. Пока вдруг не осознал, что эти зарифмованные строчки никто читать не станет. Ну, не Пушкин я. И не Гоголь. Вывез тетрадки на дачу и сжег", - сказал он.

По словам Маслякова, решение избавиться от рукописей он принял, так как не видел их ценности ни для себя, ни для окружающих. "Ну, правда, никому это не нужно. Да, на определенном жизненном этапе возникало желание поговорить с самим собой, что-то вспомнить, в чем-то разобраться. Излил душу, а хранить-то зачем? Сейчас и потребность заглянуть в себя возникает все реже. Значит, хранить дневники точно ни к чему. Мосты сожжены", - заключил он.

24 ноября Масляков отмечает юбилей - ему исполняется 80 лет.

Из биографии

Александр Васильевич Масляков родился в 1941 году в Свердловске (теперь Екатеринбург). В 1968 году завершил обучение на Высших курсах работников телевидения.

В 1964 году, еще студентом, Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Песня года".

В 1986 году по инициативе Андрея Меньшикова и Бориса Салибова передача "Клуб веселых и находчивых" была возрождена. С этого момента и до настоящего времени ее единственным ведущим является Масляков. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.