Эксперты при Минздраве ФРГ могут в декабре дать рекомендацию по вакцинации детей 5-11 лет

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) планирует до конца года дать рекомендацию относительно возможной вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом в среду медиагруппе Funke заявил председатель STIKO Томас Мертенс.

"Наша цель - представить данную рекомендацию к концу декабря, если возможно, к началу поставок детской вакцины в федеральные земли", - отметил Мертенс. При этом он добавил, что в настоящее время эксперты работают над этим. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств выдаст разрешение на применение препарата, разработанного германской фирмой BioNTech и ее американским партнером Pfizer, для иммунизации детей в возрасте от пяти до 11 лет уже в конце текущей недели.

В понедельник и.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил надежду, что в декабре ФРГ получит 2,4 млн доз вакцины против коронавируса Comirnaty консорциума BioNTech - Pfizer для иммунизации детей 5-11 лет. Он пояснил, что Европейский союз получит первую поставку препарата 20 декабря. Германии же, как заверил глава Минздрава ФРГ, сразу же причитается 2,4 млн доз вакцины производства BioNTech - Pfizer для детей 5-11 лет. Принимая во внимание тот факт, что в этой возрастной группе насчитывается 4,5 млн детей, большая часть первоначального спроса сможет быть удовлетворена.

18 октября Европейское агентство лекарственных средств приступило к оценке вакцины Comirnaty на предмет возможности ее применения среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. После изучения имеющихся данных регулятор даст свою рекомендацию относительно использования препарата среди лиц этой возрастной категории и направит ее в Еврокомиссию, которая примет окончательное решение.

В сентябре Pfizer и BioNTech в совместном заявлении сообщили о положительных результатах клинических испытаний своей вакцины среди детей от 5 до 11 лет. Отмечалось, что титр антител у испытуемых данного возраста, получивших дозы объемом 10 мкг, был сопоставим с тем, что наблюдался в возрастной группе от 16 до 25 лет, представителей которой прививали дозами объемом 30 мкг.