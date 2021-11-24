В Кузбассе за три года построят 240 новых фельдшерских пунктов и амбулаторий

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса в течение трех лет намерены построить 240 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских и отдаленных территориях, чтобы охватить доступной медицинской помощью жителей всего региона. Об этом в среду сообщил, выступая с бюджетным посланием, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"В сельских территориях по всему Кузбассу уже построено 47 новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных практик. И они обслуживают почти 13 тыс. жителей сельских населенных пунктов. До конца года планируем открыть еще 33. А всего до 2025 года будет введено 240 таких объектов", - сказал Цивилев.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в регионе было открыто 34 новых ФАП взамен аварийных, что почти вдвое меньше, чем планируется построить в этом году. Также в удаленных сельских населенных пунктах в 2021 году создано 47 передвижных медкомплекса, где обследования узких специалистов смогли пройти более 250 тыс. человек, которым раньше приходилось ездить для этого в крупные города.

Чтобы новые медицинские пункты были обеспечены кадрами, в Кузбассе в дополнение к федеральным мерам финансовой поддержки медиков запущены региональные программы. Медработники в Кемеровской области получают по 1 млн рублей по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", такую же сумму регион доплачивает врачам дефицитных специальностей, работникам фельдшерско-акушерских пунктов, по 500 тыс. рублей - врачам и части медперсонала на терапевтических и педиатрических участках, а также среднему медперсоналу выездных бригад скорой медицинской помощи.

"По нашей региональной программе привлечения врачей дефицитных специальностей в этом году в кузбасские больницы пришли 131 врач и фельдшер, в том числе 22 человека приехали к нам из других регионов России", - сказал губернатор. Он добавил, что кадровый дефицит остается одной из ключевых проблем регионального здравоохранения.