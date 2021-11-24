В Новосибирске создали туристическую полицию перед ЧМ по волейболу и хоккею с шайбой

ТАСС, 24 ноября. Туристическая полиция появилась в Новосибирске в преддверии проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Новосибирске в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований - чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году - создана туристическая полиция", - сказала она, добавив, что в нее вошли сотрудники полка ППС и других подразделений органов внутренних дел.

По словам Волк, претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. "Сотрудникам нового подразделения предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов", - добавила представитель ведомства.

Сферой ответственности нового подразделения полиции, помимо сопровождения спортивных и праздничных массовых мероприятий, станет и охрана общественного порядка на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, объектов спорта и культуры. Сотрудники туристической полиции также будут оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд пройдет с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года под эгидой Международной федерации хоккея на льду. Турнир примут Новосибирск и Омск, в истории которых он станет первым и третьим в истории России.