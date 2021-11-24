В больницы Амурской области приобрели четыре кислородных концентрата

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области приобрели четыре кислородных концентрата в больницы региона. Поставка первого ожидается в ближайшее время, остальных - в первом полугодии 2022 года, сообщил в среду в своем Instagram губернатор региона Василий Орлов.

"Нам выделен 131 млн рублей на приобретение четырех кислородных концентраторов. Один из них у нас уже законтрактован, поставку трех ожидаем в первом полугодии. Каждый из этих концентраторов сможет производить более тысячи литров кислорода в минуту, что значительно снизит наши проблемы по кислороду", - сообщил Орлов.

Во вторник во время координационного совета при правительстве по коронавирусу Василий Орлов пожаловался на то, что непогода влияет на поставки кислорода для больных коронавирусом: регионы Дальнего Востока с конца прошлой недели борются с последствиями циклона, перекрыто движение по федеральной трассе, соединяющей Амурскую область, Еврейскую автономную область и Хабаровский край - регион, из которого жидкий кислород доставляется автотранспортом.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, в больницах региона на случай непредвиденных ситуаций создается кислородный резерв. "На данный момент все медицинские учреждения обеспечены кислородом в полном объеме. В инфекционных госпиталях на аппаратах ИВЛ находятся 16 пациентов", - отметили в пресс-службе ведомства.

В данный момент перерыва с поставками кислорода не наблюдается и в соседней с Приамурьем Еврейской автономной области, которая также борется с последствиями циклона. "С запасами кислорода все нормально, у нас нет перебоев [в поставках]", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, добавив, что доставлять кислород в медучреждения помогают спасатели, организуя подвоз баллонов на высокопроходимом транспорте МЧС.