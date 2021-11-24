Занятия в школах Биробиджана отменили в третий раз из-за снежного циклона

ТАСС, 24 ноября. /ТАСС/. Занятия в школах Биробиджана отменены в четверг из-за сильного снегопада, который продолжается в Еврейской автономной области (ЕАО) третьи сутки. Вынужденные каникулы у школьников начались во вторник, сообщается на сайте городской администрации.

"Во всех образовательных учреждениях 25 ноября отменяются занятия. В настоящее время управление образования мэрии города готовит соответствующее постановление. Также прорабатывается вопрос о возможности дистанционного обучения на 25 ноября", - цитируют в сообщении главу города Александра Головатого.

Детские сады, учреждения дополнительного образования, спортивные секции продолжат работать в штатном режиме.

Снежный циклон обрушился на ЕАО 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Снегопад продолжается, коммунальные службы расчищают город круглосуточно. Во вторник в областном центре - городе Биробиджане введен режим ЧС.

В среду в Биробиджане не работает общественный транспорт, затруднено передвижение автомобилей и пешеходов. Остается закрытым движение на федеральной трассе от Облучья до Хабаровска и трем дорогам регионального значения. В регионе полностью отменено автобусное сообщение. Прокуратура начала проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части принятия коммунальными службами мер по своевременной снегоочистке автомобильных дорог и иных объектов инфраструктуры.