Москвичи могут обратиться в 11 семейных центров для разрешения конфликтов с детьми

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Родители в Москве могут обратиться за помощью в 11 служб медиации для разрешения конфликтов с детьми. За два года службы медиации провели 3 тыс. сессий и помогли родителям в разрешении конфликтов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Обратиться за помощью в решении конфликтов москвичи могут в любой из 11 семейных центров столицы. Наиболее востребованная форма помощи семьям с детьми - работа служб медиации семейных центров. Медиаторы помогают урегулировать конфликт с учетом интересов всех сторон и находят решение, которое удовлетворит участников спора, помогут избежать судебных разбирательств. За два года службы провели 3 тысячи медиативных сессий для разрешения конфликтов. Большинство семей вышли из конфликта, достигнув согласия по спорным вопроса", - отметили в пресс-службе.

О медиативной службе

Задача медиативной службы - сохранение мира в семье и решение конфликтных ситуаций. Для этого используется технология "Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода". Кроме того, в столице реализуется городской проект "Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода", нацеленный на эффективное внедрение методик сохранения и восстановления семейного окружения

"Гармония в отношениях между родителями и детьми - всегда результат большого труда, особенно со стороны взрослого. Остановить нарастающий конфликт, справиться с непростой ситуацией, вернуть понимание в семью, - за помощью в разрешении этих проблем московские семьи обращаются в службу медиации. Служба медиаторов приняла почти 1,5 тысячи обращений, и более 80% закончились успехом - между родными людьми найден компромисс", - сказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

Проект "Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода" получил диплом профессионального признания на X Всероссийской выставке-форуме "Вместе - ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства" в 2019 году. Практика вызвала интерес экспертного сообщества в ходе общероссийских и международных конференций в Санкт-Петербурге, Анапе и Берлине. В Москве стало хорошей традицией проведение ежегодной Недели медиации для популяризации среди населения примирительной технологии. Адрес и телефон службы медиации можно узнать на портале "Мой семейный центр".