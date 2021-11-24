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Комитет Думы поддержал ко II чтению законопроект о дистанционном участии в заседании судов

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект, закрепляющий возможности удаленного участия в судебных заседаниях.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании через системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности.

Законопроект позволяет установить личность участника заседания с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия. Арбитражный суд может отказать участнику заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом режиме разбирательства.

Ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок. Одной из них предусмотрено, что "лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания или отключены от видео-конференц-связи либо веб-конференции на все время судебного заседания либо на его часть".

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