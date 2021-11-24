В Хабаровском крае сняли ограничение движения пассажирских автобусов

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения пассажирских автобусов, введенное из-за непогоды, снято в Хабаровском крае, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник, выпала почти месячная норма осадков. В населенных пунктах и на трассах наблюдается гололедица, заторы на дорогах. В Хабаровске действует режим повышенной готовности.

"С 16:30 (09:30 мск) 24 ноября снято ограничение для движения пассажирских автобусов на участке дороги Комсомольск-на-Амуре - район Солнечный. Также снято ограничение для движения пассажирских автобусов на участках дорог Хабаровского района: подъезд к селу Петропавловка, к селу Елабуга, селу Челны, селу Ракитное, селу Ильинка, подъезд к селу Галкино, город Хабаровск - село Мичуринское - село Федоровка - село Смирновка - село Галкино, подъезд к селу Мирное, автодорожный мост через протоку Амурская", - говорится в сообщении.

Из-за прошедших осадков ограничено движение для пассажирского транспорта на участках федеральных дорог "Амур", "Уссури" в Хабаровском крае, а также краевых трассах. Ведется их расчистка. По информации синоптиков, в среду днем в Хабаровске малооблачно, небольшой снег, скорость ветра до 8 м/с. В северных районах края продолжается сильный снег, местами очень сильный, с ветром до 15-20 м/с, на Охотском побережье - до 30-35 м/с.