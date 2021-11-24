В Хабаровском крае перед вакцинацией будут проводить экспресс-тесты на ковид

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Экспресс-тестирование на ковид перед вакцинацией будут проводить в Хабаровском крае, что должно помочь выявлять людей, которые переносят его бессимптомно. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

В регион поступило 90 тыс. экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Экспресс-тестирование будут проводить волонтеры из Дальневосточного государственного медицинского университета. Отмечается, что, оно не повлияет на время ожидания очереди на вакцинацию.

Уточняется, что заболеваемость в крае продолжает расти, за неделю зарегистрировано 4 496 новых случаев против 4 090 на предыдущей, новые случаи заражения выявлены во всех муниципалитетах, кроме Охотского района. Регион занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по приросту числа заразившихся за сутки.

"Если будет продолжаться рост заболеваемости, и темпы вакцинации не будут усиливаться, то после отметки в 620 случаев ежесуточной заболеваемости система здравоохранения перестанет справляться. Мы будем вынуждены останавливать оказание плановой помощи. Медицина имеет мощности, но они не безграничны", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова.

С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 106 006 человек, выписали 92 661. Медицинскую помощь получают 12 334 пациента, из них 2 312 - стационарно, 10 022 - амбулаторно. Привились от ковида двумя дозами вакцины 401 269 человек, одной - 465 661, что составляет 45% от плана. Введенные жесткие ограничения с начала ноября помогли снизить темпы прироста заболеваемости ковидом, тем не менее они сохраняются на высоком уровне, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Краевой Минздрав решает вопрос о перепрофилировании родильного дома в Хабаровске в стационар для оказания помощи беременным ковидом. Задача по развертыванию коек также стоит перед городской больницей №7 в Комсомольске-на-Амуре. До конца недели решается вопрос о предоставлении мест для жителей с ковидом в детском клиническом центре медицинской реабилитации "Амурский".