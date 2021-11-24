В Нижегородской области привились от коронавируса почти 50% жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Число жителей Нижегородской области, привившихся от коронавируса, превысило 1,5 млн человек (более 47% населения), сообщил в среду на своей странице в Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса 1 501 174 человека. Спасибо, что боретесь с нами", - написал Мелик-Гусейнов.

По последним данным Нижегородстата, в регионе проживают 3 млн 176 тыс. человек.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено 209,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 181,4 тыс. человек выздоровели, 8,6 тыс. умерли. В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер, а также для пожилых жителей. В конце октября - начале ноября в области фиксировали более 800 случаев заражения коронавирусом в сутки, сейчас этот показатель снизился до 780-760 случаев.