Более 130 тыс. детей Приморья воспользовались сертификатами о дополнительном образовании

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 130 тыс. детей из Приморского края воспользовались своим сертификатом, благодаря которому можно дополнительно посещать различные кружки и секции. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"В Приморском крае проживают 274 тыс. детей в возрасте от пяти до 18 лет. Более 190 тыс. из них уже получили свой сертификат дополнительного образования, 130 тыс. записались с помощью сертификата на различные кружки и секции", - приводит пресс-служба слова директора регионального молодежного центра Александра Харлана.

Сертификаты о дополнительном образовании начали внедрять в Приморье в рамках программы "Развитие образования Приморского края". С помощью него дети могут записаться почти в 7 тыс. кружков и секций по всем направленностям: технической, художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной.

"Суть проекта, прежде всего, заключается в изменении роли дополнительного образования. Сейчас это не просто кружок, где учат вышивать. Сейчас дети быстро следуют за техническим прогрессом, осваивают современные технологии, и это меняет подходы к допобразованию. Ребенок приходит, чтобы получить новые навыки, попробовать себя в нескольких профессиях и сделать выбор. И дополнительное образование должно дать ему эту возможность, сертификат должен открыть ребенку полный доступ ко всем возможностям", - уточнил Харлан.

Он добавил, что в данный момент одной из самых востребованных среди детей края остается техническая направленность, поэтому в Приморье постепенно увеличивается количество именно таких инженерных кружков, на занятиях в которых школьники достигают значительных результатов.