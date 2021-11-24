В Приморье будут проверять QR-коды у посетителей горнолыжных баз

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Антиковидные ограничения в Приморье распространили на посетителей горнолыжных баз. В частности, вводится обязательная проверка QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"При посещении мест массового скопления людей, в том числе горнолыжных баз, баз отдыха и других объектов туристической инфраструктуры, туристу необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Это обязательное требование, от которого зависит наша общая безопасность", - приводится в сообщении цитата руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура.

С начала пандемии в регионе выявлено 85 293 случая заражения коронавирусом, выздоровели 73 818 человек, умерли - 1 373 пациента. За последние сутки в крае инфекция выявлена у 439 граждан, это максимальное значение за весь период. С начала прививочной кампании вакцинировались от коронавируса 749 196 жителей региона.

В Приморском крае обязательная вакцинация введена для граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, в торговле, сфере общественного питания и других.

В связи со сложной эпидемической обстановкой власти Приморья ввели для посетителей торговых центров, парикмахерских, гостиниц и саун систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. С 30 октября система QR-кодов введена для мест общепита, учреждений культуры и спорта.