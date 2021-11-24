Лыжероллерная трасса протяженностью 1,5 км появится в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Круглогодичная лыжероллерная трасса протяженностью1,5 км появится в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Средства на строительство объекта на территории лыжной базы выделены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", по результатам соответствующего голосования за устройство лыжероллерной трассы проголосовали свыше 5 тыс. ельчан", - сказал Артамонов. Он отметил, что новая трасса, покрытая асфальтом и резиновой крошкой, включит в себя полуторакилометровый круг шириной 6 м. "Сейчас на будущей трассе ведут земляные работы, срезан подготовительный слой, выполнена трассировка, идет подготовка к укладке основания под покрытие", - заметил Артамонов.

Стоимость работ составит около 23 млн рублей. Проект подразумевает полное освещение трассы, что позволит проводить здесь тренировки и соревнования как в дневные, так и вечерние часы. "При планировке территории учтены все пожелания спортсменов и их тренеров", - заверил Артамонов. По словам главы региона, местные власти уделяют особое внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом. "Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации, а массовость - основа всех наших спортивных достижений", - заключил Артамонов.