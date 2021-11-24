Койки для пациентов с COVID-19 в Подмосковье заполнены на 70%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 70% коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией заняты в медучреждениях Московской области, в среднем за сутки госпитализируют более 650 человек. Об этом в среду сообщил замминистра здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

"Наши ковидные койки - у нас их развернуто 11,5 тыс. - 11 638 коек. Это огромное число коек, которые на сегодняшний день заполнены на 70%. Это тот ресурс свободных коек, который мы удерживаем для того, чтобы при росте уровня госпитализации адекватно, сразу своевременно реагировать на этот вызов", - сказал Сапанюк в ходе общественных обсуждений в Мособлдуме.

Он добавил, что в среднем за последнюю неделю в Московской области выявляют около 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализируют около 653 человек. В настоящее время лечение на дому проходят более 45 тыс. жителей региона.