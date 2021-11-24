В Приморье 10 предпринимателей получили гранты на открытие детских садов

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Предприниматели получили 10 грантов по 300 тыс. рублей на открытие детских садов в Приморье. Посещать эти учреждения смогут до 500 человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Защитой бизнес-проектов завершился курс "Как открыть частный детский сад" в центре "Мой бизнес". В совокупности представленные проекты позволяют открыть 500 новых мест в частных детских садах. 10 победителей защиты из разных городов Приморья получили гранты на оснащение своего учреждения", - сообщили в пресс-службе.

Обучение на курсе проходили 47 предпринимателей, желающих открыть свой детский сад. На защите было представлено 19 проектов - как новых детских садов и групп, так и проектов по созданию дополнительных мест в существующих учреждениях. Один из них - группа на 20 человек в Центре по присмотру и уходу за детьми младшего дошкольного возраста "Морошка" появится в одном из районов Владивостока. По словам создателя проекта Натальи Антонович, подход к развитию и воспитанию детей в группе будет основан на методах реджио-педагогики, предполагающей партнерство ребенка и педагога.

Заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко отметил, что для региона нехватка мест в детских садах является актуальной проблемой, но предпринимателям это дает возможность выйти на рынок востребованных услуг.

Участники курса изучали основы управления частным детским садом, в том числе организацию питания и пожарной безопасности, провели круглый стол с представителями контрольно-надзорных органов и посетили действующие детские сады.

Организация бесплатного обучения для предпринимателей является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.