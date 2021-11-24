Школьник-победитель конкурса по искусственному интеллекту из Дагестана получит премию

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана выплатят премию 17-летнему школьнику Саиду Азизову, который стал победителем международного конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) и анализу данных AI Journey. Об этом сообщает в среду официальный телеграм-канал регионального правительства.

Ранее сообщалось, что ученик 11-го класса одной из школ дагестанского города Каспийска одержал победу в международном конкурсе по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Он со своей командой выиграл приз в 1 млн рублей

"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о выплате разовой премии в размере 100 тысяч рублей за заслуги перед Республикой Дагестан победителю международного конкурса по искусственному интеллекту Саиду Азизову", - говорится в сообщении.

Международный конкурс по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey проходил на протяжении всего 2021 года. С 10 по 12 ноября в рамках конкурса прошла конференция - на одной площадке встретились представители международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технические специалисты. Перед участниками выступили признанные мировые эксперты, представители компаний - лидеров по разработке и внедрению технологий в различные сферы бизнеса и жизни.