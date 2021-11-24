На трассах Сочи к новому году планируется снять реверсивное движение для удобства туристов

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Реверсивное движение, введенное из-за ремонтных работ, планируется снять на большинстве автодорог города Сочи к новогодним праздникам для удобства туристов, приезжающих на курорт на автомобилях. Об этом в своем Telegram-канале написал в среду мэр города Алексей Копайгородский.

"В декабре в Сочи начнут массово приезжать туристы, ждем также большой поток транзитного транспорта. Необходимо принять меры, чтобы гостям и местным жителям было комфортно передвигаться по федеральной дороге. В канун праздников людям хочется больше быть с семьей и отдыхать, а не тратить время в пробках на дорогах", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что в данный момент идет работа на поврежденных из-за непогоды участках трассы А-147. По его словам, на пострадавшем от оползня участке дороги в районе Мамайского перевала началось возведение опорной стены. К 6 декабря на проезжей части уложат асфальтное покрытие. Движение пойдет по двум полосам без снижения скорости, третья на время строительства будет закрыта для проезда - на ней будет работать спецтехника.

Также в начале декабря будет действовать реверсивное движение еще на двух участках трасс - в районе санатория Семашко и в районе Головинки.

"На других участках А-147, где ведутся дорожные работы, Упрдор "Черноморье" планирует снять реверсивное движение в конце декабря, чтобы к новогодним праздникам по максимуму освободить дорогу для автомобилистов", - отметил глава города.

В период новогодних праздников в Сочи намерены отдохнуть около 250 тыс. туристов. Сочи остается одним из самых популярных круглогодичных курортов России. В этом году город побил рекорд по турпотоку. До конца 2021 года ожидается, что Сочи посетят около 7 млн человек, что на 500 тыс. гостей больше, чем в 2019 году.