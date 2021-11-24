Миронов заявил, что справороссы сторонники добровольной вакцинации от ковида

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Справороссы призывают прививаться от ковида, но считают, что вакцинация должна быть добровольной. Об этом заявил в среду глава фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, комментируя открытое письмо врачей российских больниц, в котором противникам вакцинации предлагается лично посетить красные зоны лечебных учреждений и увидеть пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Мы призываем вакцинироваться, мы сторонники вакцинации, но мы противники, когда начинают людей заставлять [делать] то, что он не хотят", - сказал политик журналистам.

При этом он подчеркнул, что вакцинировался от коронавируса. "Я сам это сделал [вакцинировался], я сделал это добровольно, осознанно. В феврале пойду на ревакцинацию обязательно, заранее об этом говорю", - сказал он.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Авторы письма обращаются как к противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, во вторник число подтвержденных случаев заражения новым заболеванием в России за сутки возросло на 33 996, общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579.