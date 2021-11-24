Более 100 млн рублей направили на закупку пожарных машин в Хабаровском крае в этом году

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 млн рублей направили на обновление пожарного автопарка в Хабаровском крае в 2021 году. До конца года пожарным передадут 20 новых автомобилей, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Работа по обновлению парка пожарных машин будет продолжена. В этом году из краевого и федерального бюджетов на эти цели направлено свыше 100 млн рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Он уточнил, что к концу года автопарк пожарных пополнится в общей сложности 20 новыми единицами техники. Часть машин поступила в Хабаровский край еще в сентябре, это семь автоцистерн для пожарных частей Хабаровска, а также Хабаровского и Ванинского районов. Еще четыре автоцистерны регион получил в ноябре, а до конца декабря должны прибыть оставшиеся восемь автоцистерн и автолестница.

"Новые автомобили марки "Урал" имеют хорошую проходимость и способны перевозить до 6 тонн воды. Каждая автоцистерна укомплектована пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом", - добавили в пресс-службе.