Власти Севастополя проработают вопрос о базировании санавиации на военной площадке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя проработают с военными возможность базирования санитарной авиации для нужд города на одной из вертолетных площадок Минобороны. Соответствующее решение озвучено в среду на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО).

"Мы работаем над тем, чтобы в Севастополе появилась вертолетная площадка медицинская", - сказал губернатор Михаил Развожаев. Он пояснил, что санавиация в городе появилась только в этом году: для перевозки больных, даже в тяжелом состоянии, в пределах субъекта рациональнее использовать автомобили, а вертолетом отправляют пациентов, которым не могут помочь местные медики, в другие регионы.

Полпред в ЮФО Владимир Устинов указал, что в Севастополе подходящие площадки есть. "Она же есть, вертолетная площадка, <...> несколько площадок военных. Надо их использовать", - предложил он Развожаеву. Губернатор согласился с предложением.

Также губернатор Севастополя рассказал, что пока для города и относящихся к нему населенных пунктов используют борт санавиации, который базируется в Крыму. По его данным, за этот год перелеты понадобились лишь трижды, в то время как средства были заложены на 15. Однако Севастополь намерен и в будущем просить средства "с запасом", ведь такая работа не может быть точно спланирована.

Ранее сообщалось, что санавиация в Севастополе появилась благодаря национальному проекту. Нацпроект "Здравоохранение" состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" и "Развитие экспорта медицинских услуг".