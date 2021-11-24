Швыдкой считает, что визит антипрививочников в красную зону произведет на них впечатление

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Визит артистов - противников вакцинации в красные зоны российских больниц, где лечат заразившихся коронавирусом, наверняка произведет на них большое впечатление. Такое мнение высказал ТАСС специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Актеры - люди эмоциональные, и приход в отделение интенсивной терапии, где люди находятся между жизнью и смертью, наверняка произведет на них впечатление. Но я думаю, что прививку нужно сделать, не заходя в красную зону. Вот моя позиция", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, только люди, которые "не ценят свою жизнь и жизни окружающих, не хотят делать прививки". Швыдкой также рассказал, что сам перенес ковид, после делал прививку от коронавируса и планирует ревакцинироваться.

"Каждый человек выбирает сам свою судьбу, но в любом случае надо понимать, что речь идет и об окружающих тебя людях", - заключил он.

Открытое письмо

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям.